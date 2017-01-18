В Запорожье из-за любовного треугольника убили девушку, а тело расчленили и сожгли (ФОТО)

Парочка задушила студентку, распилила тело жертвы и вынесли останки в чемодане на пустырь, где сожгла.

В ноябре 2013 года двое уроженцев крымских городов (парню тогда был 21 год, а девушке — 19 лет), обучавшихся в Запорожском медуниверситете, на съемной квартире дома на улице Яценко задушили свою сокурсницу, приехавшую в Запорожье из Херсонской области.

Поняв, что натворили, решили избавиться от тела жертвы. Они распилили тело несчастной ножовкой, вынесли ее на пустырь, где пытались сжечь, используя бензин и учебную тетрадь. Благодаря записям камер видеонаблюдения на заправке и не до конца сгоревшей подписанной тетради правоохранители вышли на подозреваемых однокурсников убитой.

Как объяснили подозреваемые, убийство произошло случайно во время сексуальных оргий. Затем оказалось, что парень вначале дружил с одной девушкой, а потом сошелся с ее подругой. Будущая жертва оказалась третьей лишней…

Через год Орджоникидзевский районный суд города Запорожье признал парочку крымчан виновными в жестоком убийстве девушки. Бывшим студентам назначено наказание в виде 15 и 14 лет лишения свободы.

Аппеляционный суд Запорожской области оставил приговор без изменений: 23-летнему мужчине назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы, а девушке – 14 лет лишения свободы. Кроме того, с осужденных по приговору суда взыскали в пользу отца убитой студентки 90 тысяч гривен. Но адвокаты подсудимых сумели добиться нового судебного рассмотрения дела.

На днях суд присяжных на основе доказательств, пришел к выводу, что подсудимые, парень и девушка, виновны в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору. Преступникам вынесли приговор в виде лишения свободы на 14 и 13 лет.