В Запорожье из-за пагубной привычки между отцом и сыном произошла драка (ФОТО)

1 января около 12:00 экипаж Патрульной полиции проверяли территорию и услышали крик женщины. Прибыв на зов о помощи на улице Казачьей полисмены увидели женщину, которая сообщила, что в подъезде одного из домов происходит драка.

Забежав в подъезд, правоохранители обнаружили двух мужчину, лицо одного из них было окровавлено. Стражи порядка немедленно вызвали «Скорую помощь». Оказалось, что в подъезде подрались отец и сын. Отцу не нравилось то, что сын злоупотребляет наркотиками и все время просит денег.

При осмотре у одного из мужчин был обнаружен кастет. На место вызвали следственно-оперативную группу Александровского отдела.