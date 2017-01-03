В Запорожье из-за распития алкогольных напитков двое знакомых устроили драку

В воскресенье, 1 января в 18:36 в Коммунарское отделение полиции сотрудники 5-й городской больницы, сообщили, что к ним доставлен 45-летний мужчина с телесными повреждениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

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Как выяснили полицейские позже, травмы потерпевший получил около 17:00 дома в то время, когда он со своим знакомым распивал спиртные напитки, из-за чего между ними внезапно возникла ссора и 46-летний подозреваемый нанес пострадавшему телесные повреждения. По факту происшествия проводится проверка.