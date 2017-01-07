В Запорожье командовать мобилизацией назначили не служившего в армии чиновника

Глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль назначил своего заместителя Эдуарда Гугнина председателем областной призывной комиссии для проведению призыва запорожцев по мобилизации.

Как известило управление по делам информации ЗОГА, призывная комиссия создана с целью подготовки и проведения мероприятий частичной мобилизации на территории Запорожской области в 2017 году.

На комиссию возложена координация деятельности районных (городских) призывных комиссий; организация медицинского осмотра военнообязанных, которые признаны призывными комиссиями непригодными или временно негодными к военной службе по состоянию здоровья, и военнообязанных, которые заявили о несогласии с результатами медицинского осмотра или решениями призывных комиссий; рассмотрение жалоб граждан на решения и действия призывных комиссий.

Согласно распоряжения, председателям райгосадминистраций по согласованию с военными комиссарами районных военных комиссариатов поручено выдать соответствующие распоряжения о проведении призыва граждан Украины по мобилизации в 2017 году и довести их до сведения руководителей предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, исполнительных комитетов городских (сельских, поселковых) советов.

Главное управление Национальной полиции в Запорожской области должно оказывать практическую помощь работникам военных комиссариатов области по розыску, задержанию и доставке в военные комиссариаты граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга.

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Напомним, что Эдуард Гугнин был назначен заместителем председателя Запорожской облгосадминистрации по гуманитарным вопросам в марте 2015 года. Согласно биографии 41-летнего Эдуарда Гугнина, в армии он не служил.