В Запорожье могут увеличить штат управления соцзащиты

Вчера, 11 января, в городском совете состоялось первое заседании комиссии по экологии. На повестке дня было несколько вопросов, которые будут рассмотрены на очередной сессии горсовета 25 января.

Один из вопросов — увеличение общей численности аппарата городского совета и исполнительных органов, а именно — на 35 человек увеличится количество работников управления труда и соцзащиты населения по районам города. Как пояснил начальник управления социальной защиты населения Запорожского городского совета Ольга Полковникова, это необходимо для того, чтобы управление работало более эффективно.

— На сегодняшний день количество обратившихся по оформлению субсидий увеличилось в несколько раз. На сегодня к нам обратилось 154 домовладения за субсидиями, пока что мы назначили только 136. Еще 17 тысяч дел у нас в работе и мы сможем их оформить только к марту, поскольку банально нет людей для такого объема работы. К примеру, в Днепровское управление 10 января, только в первой половине дня к нам обратилось порядка 200 человек за субсидией, около 50 мам за пособиями и 70 переселенцев. Мы физически не успеваем. К тому же, есть придел человеческим возможностям, — отметила Ольга Полковникова

Кроме того, с 1 января 2017 года выплатой стипендий студентам ВУЗзов будет заниматься районные управления труда и соцзащиты населения, а не университеты как это было раньше. Депутаты единогласно проголосовали «за» данный проект решение.

Яна ПЕТРОВА