В Запорожье назвали лучших спортсменов

В Запорожской области определили рейтинг лучших спортсменов, тренеров и команд. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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Среди олимпийских спортсменов была определена тройку лучших. Первое место занял серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Второе место из-участник ХХХИ Олимпийских игр Максим Долгов (прыжки в воду), третье — Александр Надтока (плотина академическая).

А в тройку лучших тренеров по итогам года вошли Евгений Чертков (борьба греко — римская), Ирина Журавлева (прыжки в воду) Андрей Сватьева (академическая гребля).

Среди паралимпийских спортсменов первое место заняла победитель XV Паралимпийских игр Инна Черняк, второе место — трехкратная серебряная и бронзовая призерка XV Паралимпийских игр Виктория Савцова, третье — победитель XV Паралимпийских игр Максим Николенко.

Лучшими паралимпийскими тренерами стали: вице-президент Запорожской областной федерации дзюдо, заслуженный тренер Украины Андрей Бондарчук, на втором месте — тренер-преподаватель ДЮСШ инвалидов Запорожского регионального центра по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» Наталья Самородина, на третьем — личный тренер чемпиона Паралимпийских игр по настольному теннису Максима Николенко Владимир Панасенко.

Среди команд лидером рейтинга признан гандбольная команду «Мотор Сич», второе место заняла Валентина Давыдова и Евгения Щепкова (пляжный волейбол), третье — гандбольная команда «ZTR».