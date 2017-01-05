В Запорожье начали отключать от водоснабжения должников (ГРАФИК, АДРЕСА)

Администрация КП «Водоканала» сообщает, что с 3 января в Запорожье началось отключение от услуг централизованного водоотведения квартир абонентов, имеющих задолженность свыше 300 грн.

03.01.2017

Ул. Нагнибеды, 11

Ул. Водограйная, 3

Ул. Сытова, 7

Ул. Новокузнецкая, 47, 49

Ул. Инженера Преображенского, 31

04.01.2017

Ул. Новокузнецкая, 5-а, 47, 49, 51

Ул. 40 лет Победы, 9, 13, 21

Ул. Автозаводская, 40

Пр. Юбилейный, 16

05.01.2017

Ул. 40 лет Победы, 9, 11

Ул. Водограйная, 5

Ул. Запорожская, 5, 7

Ул. Покровская, 37

Ул. В. Сергиенко, 25, 27

06.01.2017

Ул. Казачья, 49-а

Ул. Школьная, 9, 10, 24, 32, 44-а

Ул. Академика Амосова, 35

Ул. Дзержинского, 95

Ул. Калнышевского, 10

09.01.2017

Ул. 8 Марта, 18, 22, 24, 26, 26-а, 28/2, 32

Ул. Сеченова, 68

10.01.2017

Ул. 8 Марта,32, 32/2, 32,/3

Ул. Деповская, 79, 79-а, 81, 83

Хортицкое шоссе, 34

11.01.2017

Ул. Деповская, 85

Ул. Омельченко, 7, 9, 11

Ул. Чаривная, 105, 107

Хортицкое шоссе, 28

12.01.2017

Ул. Чаривная, 107, 109, 113, 117/1, 117/2, 117/3, 119

Ул. Зестафонская, 11

Ул. Кобылянской, 4, 10

Ул. Узбекистанская, 1-а

Ул. Весенняя, 1

13.01.2017

Ул. Авалиани, 1, 1-а, 4, 5

Ул. Трегубова, 36, 40, 42

Ул. Звенигородская, 7

Ул. Синенко, 49-а

16.01.2017

Ул. Теннисная, 14

Ул. Синенко, 59, 61, 65, 67, 77-а

17.01.2017

Ул. Теннисная, 16

Ул. Толока, 23

Ул. Бородинская, 16, 20, 22, 24

18.01.2017

Ул. Историческая, 27, 31

Ул. Ладожская, 17, 20-а, 21, 22

Ул. Толока, 15, 19, 32, 34

19.01.2017

Ул. Историческая, 29

Ул. Товарищеская, 43, 68-а

Днепровские пороги, 19

Ул. Ладожская, 40-а

20.01.2017

Ул. Республиканская, 51/46

Ул. Маршала Чуйкова, 34, 38

Ул. Чаривная, 109, 113

Ул. Кияшко, 9, 38

Ул. Дудыкина, 16-а, 24-а

Ул. Рельефная, 2

23.01.2017

Ул. Дзержинского, 97, 97-а, 114-а

Пр. Соборный, 58, 99

Ул. Троицкая, 7

Ул. Лермонтова, 19 ,23

Ул. Патриотическая, 50-б

Ул. Победы, 65

24.01.2017

Ул. Троицкая, 9

Ул. Покровская, 36

Ул. Константина Великого, 14-а

Ул. Леппика, 4

Ул. Железнодорожная, 13-б, 17-б

Ул. Фортечная, 79

Ул. Казачья, 49-а

Бул. Центральный. 3

25.01.2017

Ул. Европейская, 28-а

Ул. Чумаченко, 16

Ул. Нижнеднепровская, 14, 14-а, 16

26.01.2017

Ул. Чумаченко, 16

Ул. Олимпийская, 14

Ул. Комарова, 13 ,15

Ул. Северокольцевая, 17

Бул. Гвардейский, 134, 144, 146

27.01.2017

Ул. Европейская, 28-б

Ул. Магара, 9

Ул. Чумаченко, 15-а

Ул. Каменогорская, 2, 4, 6, 8

30.01.2017

Ул. Авалиани, 5-а, 7, 9, 11, 13

Ул. Трегубенко, 17, 24, 28

Ул. Бассейная, 4

31.01.2017

Ул. Авалиани, 15

Ул. Кирпичная, 8, 13

Ул. Малая, 3