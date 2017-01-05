В Запорожье начали отключать от водоснабжения должников (ГРАФИК, АДРЕСА)
Администрация КП «Водоканала» сообщает, что с 3 января в Запорожье началось отключение от услуг централизованного водоотведения квартир абонентов, имеющих задолженность свыше 300 грн.
03.01.2017
- Ул. Нагнибеды, 11
- Ул. Водограйная, 3
- Ул. Сытова, 7
- Ул. Новокузнецкая, 47, 49
- Ул. Инженера Преображенского, 31
04.01.2017
- Ул. Новокузнецкая, 5-а, 47, 49, 51
- Ул. 40 лет Победы, 9, 13, 21
- Ул. Автозаводская, 40
- Пр. Юбилейный, 16
05.01.2017
- Ул. 40 лет Победы, 9, 11
- Ул. Водограйная, 5
- Ул. Запорожская, 5, 7
- Ул. Покровская, 37
- Ул. В. Сергиенко, 25, 27
06.01.2017
- Ул. Казачья, 49-а
- Ул. Школьная, 9, 10, 24, 32, 44-а
- Ул. Академика Амосова, 35
- Ул. Дзержинского, 95
- Ул. Калнышевского, 10
09.01.2017
- Ул. 8 Марта, 18, 22, 24, 26, 26-а, 28/2, 32
- Ул. Сеченова, 68
10.01.2017
- Ул. 8 Марта,32, 32/2, 32,/3
- Ул. Деповская, 79, 79-а, 81, 83
- Хортицкое шоссе, 34
11.01.2017
- Ул. Деповская, 85
- Ул. Омельченко, 7, 9, 11
- Ул. Чаривная, 105, 107
- Хортицкое шоссе, 28
12.01.2017
- Ул. Чаривная, 107, 109, 113, 117/1, 117/2, 117/3, 119
- Ул. Зестафонская, 11
- Ул. Кобылянской, 4, 10
- Ул. Узбекистанская, 1-а
- Ул. Весенняя, 1
13.01.2017
- Ул. Авалиани, 1, 1-а, 4, 5
- Ул. Трегубова, 36, 40, 42
- Ул. Звенигородская, 7
- Ул. Синенко, 49-а
16.01.2017
- Ул. Теннисная, 14
- Ул. Синенко, 59, 61, 65, 67, 77-а
17.01.2017
- Ул. Теннисная, 16
- Ул. Толока, 23
- Ул. Бородинская, 16, 20, 22, 24
18.01.2017
- Ул. Историческая, 27, 31
- Ул. Ладожская, 17, 20-а, 21, 22
- Ул. Толока, 15, 19, 32, 34
19.01.2017
- Ул. Историческая, 29
- Ул. Товарищеская, 43, 68-а
- Днепровские пороги, 19
- Ул. Ладожская, 40-а
20.01.2017
- Ул. Республиканская, 51/46
- Ул. Маршала Чуйкова, 34, 38
- Ул. Чаривная, 109, 113
- Ул. Кияшко, 9, 38
- Ул. Дудыкина, 16-а, 24-а
- Ул. Рельефная, 2
23.01.2017
- Ул. Дзержинского, 97, 97-а, 114-а
- Пр. Соборный, 58, 99
- Ул. Троицкая, 7
- Ул. Лермонтова, 19 ,23
- Ул. Патриотическая, 50-б
- Ул. Победы, 65
24.01.2017
- Ул. Троицкая, 9
- Ул. Покровская, 36
- Ул. Константина Великого, 14-а
- Ул. Леппика, 4
- Ул. Железнодорожная, 13-б, 17-б
- Ул. Фортечная, 79
- Ул. Казачья, 49-а
- Бул. Центральный. 3
25.01.2017
- Ул. Европейская, 28-а
- Ул. Чумаченко, 16
- Ул. Нижнеднепровская, 14, 14-а, 16
26.01.2017
- Ул. Чумаченко, 16
- Ул. Олимпийская, 14
- Ул. Комарова, 13 ,15
- Ул. Северокольцевая, 17
- Бул. Гвардейский, 134, 144, 146
27.01.2017
- Ул. Европейская, 28-б
- Ул. Магара, 9
- Ул. Чумаченко, 15-а
- Ул. Каменогорская, 2, 4, 6, 8
30.01.2017
- Ул. Авалиани, 5-а, 7, 9, 11, 13
- Ул. Трегубенко, 17, 24, 28
- Ул. Бассейная, 4
31.01.2017
- Ул. Авалиани, 15
- Ул. Кирпичная, 8, 13
- Ул. Малая, 3