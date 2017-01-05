В Запорожье начали отключать от водоснабжения должников (ГРАФИК, АДРЕСА)

05.01.2017 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Администрация КП «Водоканала» сообщает, что с 3 января в Запорожье началось отключение от услуг централизованного водоотведения квартир абонентов, имеющих задолженность свыше 300 грн.

03.01.2017

  • Ул. Нагнибеды, 11
  • Ул. Водограйная, 3
  • Ул. Сытова, 7
  • Ул. Новокузнецкая, 47, 49
  • Ул. Инженера Преображенского, 31

04.01.2017

  • Ул. Новокузнецкая, 5-а, 47, 49, 51
  • Ул. 40 лет Победы, 9, 13, 21
  • Ул. Автозаводская, 40
  • Пр. Юбилейный, 16

05.01.2017

  • Ул. 40 лет Победы, 9, 11
  • Ул. Водограйная, 5
  • Ул. Запорожская, 5, 7
  • Ул. Покровская, 37
  • Ул. В. Сергиенко, 25, 27

06.01.2017

  • Ул. Казачья, 49-а
  • Ул. Школьная, 9, 10, 24, 32, 44-а
  • Ул. Академика Амосова, 35
  • Ул. Дзержинского, 95
  • Ул. Калнышевского, 10

09.01.2017

  • Ул. 8 Марта, 18, 22, 24, 26, 26-а, 28/2, 32
  • Ул. Сеченова, 68

10.01.2017

  • Ул. 8 Марта,32, 32/2, 32,/3
  • Ул. Деповская, 79, 79-а, 81, 83
  • Хортицкое шоссе, 34

11.01.2017

  • Ул. Деповская, 85
  • Ул. Омельченко, 7, 9, 11
  • Ул. Чаривная, 105, 107
  • Хортицкое шоссе, 28

12.01.2017

  • Ул. Чаривная, 107, 109, 113, 117/1, 117/2, 117/3, 119
  • Ул. Зестафонская, 11
  • Ул. Кобылянской, 4, 10
  • Ул. Узбекистанская, 1-а
  • Ул. Весенняя, 1

13.01.2017

  • Ул. Авалиани, 1, 1-а, 4, 5
  • Ул. Трегубова, 36, 40, 42
  • Ул. Звенигородская, 7
  • Ул. Синенко, 49-а

16.01.2017

  • Ул. Теннисная, 14
  • Ул. Синенко, 59, 61, 65, 67, 77-а

17.01.2017

  • Ул. Теннисная, 16
  • Ул. Толока, 23
  • Ул. Бородинская, 16, 20, 22, 24

18.01.2017

  • Ул. Историческая, 27, 31
  • Ул. Ладожская, 17, 20-а, 21, 22
  • Ул. Толока, 15, 19, 32, 34

19.01.2017

  • Ул. Историческая, 29
  • Ул. Товарищеская, 43, 68-а
  • Днепровские пороги, 19
  • Ул. Ладожская, 40-а

20.01.2017

  • Ул. Республиканская, 51/46
  • Ул. Маршала Чуйкова, 34, 38
  • Ул. Чаривная, 109, 113
  • Ул. Кияшко, 9, 38
  • Ул. Дудыкина, 16-а, 24-а
  • Ул. Рельефная, 2

23.01.2017

  • Ул. Дзержинского, 97, 97-а, 114-а
  • Пр. Соборный, 58, 99
  • Ул. Троицкая, 7
  • Ул. Лермонтова, 19 ,23
  • Ул. Патриотическая, 50-б
  • Ул. Победы, 65

24.01.2017

  • Ул. Троицкая, 9
  • Ул. Покровская, 36
  • Ул. Константина Великого, 14-а
  • Ул. Леппика, 4
  • Ул. Железнодорожная, 13-б, 17-б
  • Ул. Фортечная, 79
  • Ул. Казачья, 49-а
  • Бул. Центральный. 3

25.01.2017

  • Ул. Европейская, 28-а
  • Ул. Чумаченко, 16
  • Ул. Нижнеднепровская, 14, 14-а, 16

26.01.2017

  • Ул. Чумаченко, 16
  • Ул. Олимпийская, 14
  • Ул. Комарова, 13 ,15
  • Ул. Северокольцевая, 17
  • Бул. Гвардейский, 134, 144, 146

27.01.2017

  • Ул. Европейская, 28-б
  • Ул. Магара, 9
  • Ул. Чумаченко, 15-а
  • Ул. Каменогорская, 2, 4, 6, 8

30.01.2017

  • Ул. Авалиани, 5-а, 7, 9, 11, 13
  • Ул. Трегубенко, 17, 24, 28
  • Ул. Бассейная, 4

31.01.2017

  • Ул. Авалиани, 15
  • Ул. Кирпичная, 8, 13
  • Ул. Малая, 3

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