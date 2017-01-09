В Запорожье на безработных потратили 337 миллионов гривен

В 2016 году на разрешение проблем безработицы в Запорожской области и помощи безработным использовано 337 миллионов гривен.

По информации Запорожского регионального центра занятости, львиная доля расходов пришлась на помощь по временной безработице — 324,6 миллиона гривен.

Одноразовая выплата безработным запорожцам для организации их предпринимательской деятельности затянула на 3 миллиона гривен.

На профессиональную подготовку, переподготовку, обучение и повышение квалификации безработных ушло 1,8 миллиона гривен. На организацию общественных работ безработных и других работ временного характера направлено 4,2 миллиона гривен. Компенсация единого взноса работодателям — 2,7 миллиона гривен.

На информационные и консультационные услуги, связанные с трудоустройством запорожцев, потрачено 1,2 миллиона гривен. Кроме того, на проведение мероприятий согласно статьи 24 закона «О занятости населения» направлено 600 тысяч гривен и 200 тысяч гривен потрачены на иные расходы: помощь на погребение; комиссионное вознаграждение банкам за совершение выплат материального обеспечения; трудоустройством запорожцев путем предоставление дотаций работодателям.

На выдачу ваучеров для повышения конкурентноспособности некоторых категорий безработных запорожцев, профориентацию и ее обеспечение ушло 1,6 тысячи гривен.