В Запорожье на Хортице покажут артефакт, поднятый со дна моря

Завтра, 12 января, в реставрационном ангаре будущего Музея старинных судов Национального заповедника «Хортица» презентуют древний якорь.

Как сообщил депутат Запорожского горсовета и работник заповедника Вячеслав Зайцев, якорь с казацкого судна был поднят со дна Черного моря украинскими военными в конце прошлого года.

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Артефакт, вероятно, относится к XVIII веку. Также будут представлены десятки находок последнего времени.