В Запорожье на Центральной пляже состоится праздник Крещения

В Запорожье, в четверг, 19 января в праздник Крещения Господнего, в районе Центрального пляжа состоится традиционный праздник «Запорожский Иордан».

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Проводить мероприятия по освящению Днепра и принесенной воды будет митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской епархии УПЦ.

Начало мероприятия в 12:00. Более подробную информацию смотрите здесь.

Кроме того, городские коммунальные предприятия, совместно с ГСЧС уже разработали ряд мероприятий, которые обеспечат безопасность во время крещенских купаний.