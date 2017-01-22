В Запорожье несвежее молоко отправило на бюллетень 15 горожан

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) на 7,5% ниже предыдущей недели, зарегистрировано 73 случая против 79, из них 58,9% составляют дети.

По словам заведующего Запорожским горотделом «Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины» Владимира Хомутова, заболеваемость ОКИ среди организованных детей на уровне предыдущей недели — зарегистрировано 5 случаев.

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«В 85% случаев ОКИ факторами передачи стали продукты питания: мясная продукция – 27,4% (17 случаев), молочная продукция – 24,2% (15 случаев), — сообщил Хомутов. — В 3,5% случаев ОКИ некачественные продукты приобретались в местах стихийной торговли. Удельный вес случаев ОКИ, связанных с употреблением продуктов питания с нарушением правил приготовления и хранения в домашних условиях составил 85,5% — 53 случая».