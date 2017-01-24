В Запорожье отменили автобусный маршрут в центре города

В Запорожье, вчера в понедельник 23 января на заседании исполнительного комитета Запорожского городского совета был закрыт маршрут автобуса №79 «Речной порт — ул. Б. Завады — Речной порт». Об этом сообщает мэрия Запорожья.

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Так, на заседании управлению по вопросам транспортного обеспечения поручено разорвать договор с 15 февраля с предприятием-перевозчиком, который обслуживает этот маршрут. Закрыт маршрут решили на основе результатов пассажирообследования.

По тем же результатам пассажирообследования, было решено продлить автобусный маршрут №83 «Проходная ЗТМК — Набережная». Сейчас он будет ходить от Набережной до остановки «Клуб».