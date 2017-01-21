В Запорожье отсутствие урн превращает город в свалку

В Запорожье большая проблема — урны, а точнее их уборка и отсутствие.

Так, на проспекте или в парках города часто встречаются такие урны, которые сломаны или переполнены мусором до верха, а бывает, гуляешь в городе и не можешь найти, куда выбросить пустую бутылку или фантик с конфеты.

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В Запорожье установку, смену и уборку урн в городе отвечает предприятия КП «Титан». Как ответило предприятие на запрос журналистам «Верже» в их обслуживании находятся следующие парки и скверы:

парк Победы;

парк Металлургов;

парк Энергетиков;

ландшафтный парк Вознесеновский «Радуга»;

площадь Энергетиков;

сквер Театральный.

Также они сообщили, что на территории вышеуказанных парков на протяжении 2016 работниками предприятия установлено 63 урны.

На основании Правил благоустройства территории города Запорожья, расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности использования территории, а именно: не более 40 м на оживленных местах и ​​100 м на малолюдных территориях. А вот замена урн выполняется в случае повреждения и по мере необходимости.

Но «Титан» не всегда добросовестно исполняет свою работу и многие запорожцы недовольны состоянием урн или наличием их в Запорожья. Об этом сообщили сами жители города во время опроса на улицах.