В Запорожье пассажиропотоки будут исследовать студенты ЗНТУ

Обследовать транспортные маршруты Запорожья будут 800 студентов, поскольку тендер на комплексное обследование пассажиропотоков в Запорожье выиграл ЗНТУ.

Как заявил во время пресс-конференции начальник управления по вопросам транспортного обеспечения Запорожского горсовета Александр Власюк, результаты исследования будут представлены до августа 2017 года.

Стоит отметить, что провести тендер на комплексное обследование пассажиропотока на запорожских транспортных маршрутах удалось лишь с третьего раза.

Что интересно, последний раз обследование пассажиропотоков в Запорожье проводилось еще в советские времена — в 1989 году.