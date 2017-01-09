В Запорожье патрульному наехал на ногу дерзкий правонарушитель: открыто уголовное проивзодство

8 декабря возле ТРЦ «Аврора» в Запорожье на сотрудника Патрульной полиции наехал водитель на автомобиле «Шкода».

27-летний лейтенант подошел к припаркованному в неустановленном месте авто и сообщил водителю, что он нарушает ПДД. Однако водитель не отреагировал на замечания полицейского, сел в машину и попытался уехать. Сотрудник полиции, дабы задержать нарушителя, перегородил дорогу, но водитель не остановился и наехал правоохранителю на ногу.

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Лейтенант был госпитализирован в пятую городскую больницу.

По факту проводится досудебное расследование, а событие было квалифицированно по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.