В Запорожье патрульные задержали мужчин, выжигавших кабеля в Заводском районе (ФОТО)

1 января около 12:00 патрульные полисмены получили вызов о том, что неизвестные возле «Автогородка» выжигали кабеля, а потом скрылись в направлении улицы Демократической.

Экипаж правоохранителей прочесал территорию и обнаружил похожий по описанию автомобиль ЗАЗ 1102, в сало которого находилось двое мужчин. В багажнике авто были обнаружены выжженные кабеля. Кроме того, у водителя отсутствовали права, за что патрульные вынесли постановление по статье 126 КУоАП. На место вызвали следственно-оперативную группу Заводского отделения полиции.