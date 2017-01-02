В Запорожье полисмены задержали мужчину, обокравшего свою знакомую (ФОТО)

1 января около 17:00 патрульные полицейские получили вызов, что на проспекте Металлургов происходит ограбление. Правоохранители немедленно выехали на место преступления, где поговорили с заявительницей, которая рассказала, что происшествие случилось около часа назад, но полицию она решила вызвать только сейчас. Так, известный заявительнице мужчина вытянул из ее кармана 2500 гривен и скрылся.

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Патрульные осмотрели территорию и обнаружили правонарушителя. При осмотре задержанного у него было обнаружено 400 гривен. Подозреваемого и заявительницу доставили в Днепровское отделение полиции.