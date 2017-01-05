В Запорожье полисмены разыскали правонарушителя, укравшего крышку люка

Сотрудники Заводского отделения полиции смогли разыскать злоумышленника, который 3 января на улице Перспективной украл крышку люка.

Правонарушителя заметил свидетель, который и сообщил в полицию. Сведения о событии были внесены в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины (Кража).

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Спустя некоторое время полисмены установили личность человека, совершившего кражу люка. Им оказался 48-летний ранее судимый мужчина. Он также причастным еще к двум грабежам кабеля.