В Запорожье помянули добрым словом и делом сильнейшего человека планеты (ФОТОРЕПОРТАЖ)



Сегодня, 27 января, накануне дня рождения величайшего тяжелоатлета, на доме где он жил, появилась мемориальная доска в его честь.

У подъезда дома, где много лет прожил Леонид Иванович Жаботинский, собрались его друзья, близкие, болельщики и представители общественности.

Во время открытия мемориальной доски Раиса Николаевна, супруга умершего в январе прошлого года чемпиона, не могла сдержать слез. Ведь чета Жаботинских прожила вместе свыше 55 лет.

Были теплые слова от друзей, верных болельщиков и представителей власти. И не мудрено: Леонид Жаботинский — самый титулованный штангист в супертяжелой весовой категории в истории не только Украины, но и мира.

В послужном списке Леонида Жаботинского два «золота» Олимпиады, четыре золотых медали чемпионатов мира, множество побед в европейских и союзных соревнованиях. Великий запорожец и украинец установил 19 мировых рекордов!

Незадолго до своей смерти Леонид Иванович Жаботинский заявил в интервью: «Я — украинец, и все свои победы посвятил Украине и тому городу, где я жил и живу»…



Напомним, в прошлом году в честь знаменитого тяжелоатлета в Запорожье назвали одну из улиц.

Распоряжение о переименовании улицы Правды в улицу имени Жаботинского подписал в мае 2016 года глава Запорожской облгосадминистрации.

Валерий БУТЕНКО.