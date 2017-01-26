В Запорожье посадили в тюрьму вора-рецидивиста

За последний год 40-летний житель Запорожья, ранее 6 раз судимый за кражи государственного и личного имущества, совершил 12 краж в различных населенных пунктах Запорожской области. А попался вор на 13 эпизоде своей преступной деятельности – грабеже.

Как рассказала ВЕРЖЕ прокурор Запорожской местной прокуратуры №1 Ольга Ефременко, из своих неполных 45 лет жизни горожанин провел почти 20 лет в колониях. Первый свой срок уроженец Мелитополя заработал за кражу еще в 1988 году. Спустя месяц после выхода на свободу, он совершил крупное хищение государственного имущества, за что получил 6 лет лишения свободы. Затем были еще четыре «ходки» все за те же хищения и кражи у граждан.

Выйдя в 2015 году из колонии, вор-рецидивист принялся за старое: кражи. Мужчина совершал квартирные кражи, воровал из автомобилей и из карманов. Не брезговал рецидивист воровать даже дамские сумочки, беспечно оставленные девушками в кафе на столиках. Задержали вора после того, как он, находясь в нетрезвом состоянии, ограбил средь бела дня мужчину, отобрав у того сумку.

Поскольку преступление было совершенно в многолюдном месте — в сквере на улице Базарной, то очевидцы указали полисменам, куда побежал грабитель. Через несколько минут рецидивиста задержали и доставили в райотдел.

«Общий ущерб от краж и грабежа, совершенных осужденным, составил почти 100 тысяч гривен. Он признал себя виновным в совершении преступлений. Суд приговорил мужчину к четырем с половиной годам лишения свободы, а также взыскал с него сумму, заявленных потерпевшими гражданских исков», — сообщила Ольга Ефременко.