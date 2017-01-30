В Запорожье почтили память Героев Крут факельным шествием (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Около сотни запорожцев вышли на факельное шествие для того, чтобы почтить память Героев Крут.

Вчера, 29 января, запорожцы прошли по проспекту Соборному с факелами и баннерами.

Шествие взяло свое начало от здания Запорожского горсовета и окончилось на площади у стен Запорожской облгосадминистрации, где состоялся митинг.

Запорожцы вспоминали героический подвиг молодых киевлян, отдавших свои жизни ради независимой Украины.

Напомним, в этом году 99-ая годовщина боя под Крутами.

Битва произошла 29 января 1918 года на железнодорожной станции в районе села Круты — 130 км к северо-востоку от Киева.

Между полчищами большевистской армии Муравьёва и вооруженными формированиями УНР, в основном, студентами киевских вузов и училищ.