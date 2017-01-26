В Запорожье предлагают сжигать тела мертвых людей

На сайте электронных петиций в Запорожье жители города предлагают построить крематорий.

Так, на сайте появилось два электронных предложения о том, что Запорожью необходим крематорий.

«У Запоріжжі сьогодні існує лише два відкритих кладовища, одне з яких знаходиться за межами міста. Тому створення крематорію у Запоріжжі — необхідність» — аргументирует свою позицию первый автор.

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Второй автор тоже делает на этом акцент, а также обращает внимание на то, что разлагающиеся тела умерших являються отличной средой для размножения болезнетворных бактерий. Кроме того, автор говорит, что кладбища, которые уже превратились по величине в целые микрорайоны, могли служить для более полезных целей, например, постройка домов: «Занятие огромных площадей под кладбища. Заражение окружающей среды и людей болезнетворными бактериями. В нашем городе целые микрорайоны мертвых. Те места, которые можно было застроить домами, здравницами, парками – используются, как, простите, свалки».