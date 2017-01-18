В Запорожье представили нового главного стража правопорядка в области (ФОТО)

Сегодня, 18 января, заместитель Председателя Национальной полиции Украины Алексей Руденко представил нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Запорожской области — Олега Золотоношу.

Олег Золотоноша начал свою службу в органах правопорядка в 1998 году. После окончания обучения в академии МВД Украины в июне 2005 года продолжил службу в ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

В июне 2014 года его назначили начальником Управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины в Днепропетровской области. А в декабре 2015 года он стал первым проректором Днепропетровского государственного университета внутренних дел, кандидат юридических наук.