В Запорожье презентация документально-фильма «Воины духа» собрала полный зал (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В понедельник, 16 января, в запорожском кинотеатре им. А. Довженко прошла презентация долгожданного документального фильма о последних днях обороны Донецкого аэропорта – «Воины духа».

На первый показ фильма в Запорожье были приглашены запорожские «киборги», воины вооруженных сил и Национальной гвардии, а также школьники и студенты Запорожья.

Перед показом фильма прошло награждение участников АТО и волонтеров.

«Донецкий аэропорт в нашей украинской истории – это символ нашего мужества простых людей, которые в обычной жизни занимались своими делами, растили детей, ходили на работу, но, когда пришла беда, они не побоялись и стали вместе плечем к плечу защищать нашу страну и нашу землю от захватчиков», – так выразил своё уважение к защитникам Донецкого аэропорта временно исполняющий обязанности областного военного комиссара по работе с личным составом, капитан Владислав Чумак.

Также на сцену был приглашен известный «киборг», научный сотрудник Национального заповедника «Хортица», депутат горсовета – Вячеслав Зайцев, который в свою очередь пригласил на сцену запорожских защитников Донецкого аэропорта, зал их поприветствовал бурными и благодарными аплодисментами.

Перед самим просмотром фильма все почтили память павших героев минутой молчания.

Фильм «Воины духа» — это воспоминания и пережитые эмоции самих «киборгов», а также их небольшие видеоматериалы, которые они снимали самостоятельно во время обороны аэропорта.

Авторы документального произведения — Анна Мартыненко и Татьяна Кулаковская. Они записали правдивые рассказы бойцов, которые показывают ужасное лицо войны. Войны, которая, к счастью, не пришла на запорожскую землю и оставила над нами мирное небо.

После просмотра фильма «Воины духа», можно убедится в том, что наши воины, несмотря ни на что, остались человечными и несокрушимыми после страшных адских испытаний, которые выпали на их судьбу.

Дарья Крылова