В Запорожье презентуют долгожданный фильм про оборону Донецкого аэропорта «Воины духа»

12.01.2017 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В понедельник, 16 января в 16:00 в кинотеатре им. А. Довженко состоится премьера фильма «Воины духа».

Это фильм, который будет показан во всех кинотеатрах страны: «Премьера документального фильма о последних днях, часах, минутах героической обороны Донецкого аэропорта. Кино о чести, верности, братстве…»

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Этот документальный фильм «Воины духа» о защитниках Донецкого аэропорта, которые творят новую историю Украины. «Воины духа» — фильм о том:

  • как взорвали новый терминал ДАП;
  • как воины выходили из взорванного врагом терминала;
  • как спасали раненых собратьев;
  • как обороняли метеостанцию, через которую могли прорваться к своим защитники ДАПу;
  • как выживали, умирали и возвращались из плена;
  • как остались человечными и несокрушимыми в судьбоносной ситуации — Воины духа.

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