В Запорожье презентуют долгожданный фильм про оборону Донецкого аэропорта «Воины духа»

В понедельник, 16 января в 16:00 в кинотеатре им. А. Довженко состоится премьера фильма «Воины духа».
Это фильм, который будет показан во всех кинотеатрах страны: «Премьера документального фильма о последних днях, часах, минутах героической обороны Донецкого аэропорта. Кино о чести, верности, братстве…»
Читайте также: Запорожских девушек приглашают принять участие в конкурсе «Я — Украинка»
Этот документальный фильм «Воины духа» о защитниках Донецкого аэропорта, которые творят новую историю Украины. «Воины духа» — фильм о том: