В Запорожье презентуют долгожданный фильм про оборону Донецкого аэропорта «Воины духа»

В понедельник, 16 января в 16:00 в кинотеатре им. А. Довженко состоится премьера фильма «Воины духа».

Это фильм, который будет показан во всех кинотеатрах страны: «Премьера документального фильма о последних днях, часах, минутах героической обороны Донецкого аэропорта. Кино о чести, верности, братстве…»

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Этот документальный фильм «Воины духа» о защитниках Донецкого аэропорта, которые творят новую историю Украины. «Воины духа» — фильм о том:

как взорвали новый терминал ДАП;

как воины выходили из взорванного врагом терминала;

как спасали раненых собратьев;

как обороняли метеостанцию, через которую могли прорваться к своим защитники ДАПу;

как выживали, умирали и возвращались из плена;

как остались человечными и несокрушимыми в судьбоносной ситуации — Воины духа.