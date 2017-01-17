В Запорожье «причесать» главный парк города хотят восемь архитектурных компаний

Сегодня, 17 января стало известно сколько заявок пришло на участие в конкурсе по о реконструкции Центрального парка культуры и отдыха «Дубовый Гай». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.
Так, на конкурс подали 8 архитекторов и архитектурных компаний заявок для участия на лучший проект по реконструкции. Из заявителей:
Напомним, что регистрация участников проходила с 9 декабря 2016 по 12 января 2017 года.
Теперь после подачи заявок, работу над проектными будет продолжатся до 17 марта текущего года. После чего до 20 апреля, будет определен победитель — конкурсным жури.