В Запорожье «причесать» главный парк города хотят восемь архитектурных компаний

Сегодня, 17 января стало известно сколько заявок пришло на участие в конкурсе по о реконструкции Центрального парка культуры и отдыха «Дубовый Гай». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

Так, на конкурс подали 8 архитекторов и архитектурных компаний заявок для участия на лучший проект по реконструкции. Из заявителей:

4 участника — представители Запорожья;

2 участника — представители Киева;

1 участник – представитель Сум;

1 участник – представитель Полтавы.

Напомним, что регистрация участников проходила с 9 декабря 2016 по 12 января 2017 года.

Теперь после подачи заявок, работу над проектными будет продолжатся до 17 марта текущего года. После чего до 20 апреля, будет определен победитель — конкурсным жури.