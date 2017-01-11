В Запорожье пройдет интеллектуально-развлекательная игра «МАФИЯ»

Сегодня, 11 января в Запорожье пройдет интеллектуально-развлекательная игра «МАФИЯ».

Все будет происходить в Стейк-паб «Chicago Blues», по адресу проспект Соборный 152-В, транспортная остановка Пушкина.

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Игра»Мафия» — эта игра в наше время один из лучших способов отдохнуть в компании и познакомится с новыми интересными людьми. Во время игры вы не только получаете интеллектуальное удовольствие, но также тренируете свою речь, контроль эмоций, умение убеждать, память, логику и много других личностных качеств.

Игра проводится впервые и бесплатно. Поучаствовать приглашают всех желающих.

Более подробная информация здесь.