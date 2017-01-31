В Запорожье пройдет мероприятие для всей семьи «Уютный Медведь»

31.01.2017 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В Запорожье, 5 февраля, в воскресенье в 11:00 пройдет мероприятие для всей семьи «Уютный Медведь».

Это возможность хорошо провести свой воскресный выходной в дружной и веселой компании. Гости мероприятия смогут:

  • найти для себя или на подарок к 14 февраля или 8 марта прекрасные подарки ручной работы;
  • поучаствовать в интересных мастер-классах, буккроссинге, семинаре;
  • стать участником в благотворительной акции «Копилка чудес»;
  • детская зона.

Более подробно о мероприятии можно узнать здесь.

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