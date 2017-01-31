В Запорожье пройдет мероприятие для всей семьи «Уютный Медведь»
В Запорожье, 5 февраля, в воскресенье в 11:00 пройдет мероприятие для всей семьи «Уютный Медведь».
Это возможность хорошо провести свой воскресный выходной в дружной и веселой компании. Гости мероприятия смогут:
- найти для себя или на подарок к 14 февраля или 8 марта прекрасные подарки ручной работы;
- поучаствовать в интересных мастер-классах, буккроссинге, семинаре;
- стать участником в благотворительной акции «Копилка чудес»;
- детская зона.
Более подробно о мероприятии можно узнать здесь.