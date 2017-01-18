В Запорожье пройдет презентация документального фильма «ЖИВА»

Сегодня, 18 января, в Запорожье пройдет презентация фильма Тараса Химича «ЖИВА».

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Перед показом пройдет пресс-конференция в малом зале кинотеатра им. Довженко в 15:00 с главной героиней фильма Ольгой Комановской и организаторами показа в Запорожье. Показ самого фильма пройдет в 16:00 в большом зале.

Завтра будет проходить второй день просмотра фильма в малом зале кинотеатра имени Довженко в 16:00 и 19:20.

Более подробная информация здесь.

