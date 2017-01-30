В Запорожье прокуроры и команда Буряка изучают географию и топонимику

Запорожская прокуратура продолжает расследование по факту волокиты в деле декоммунизации Запорожским горсоветом некоторых объектов.

Как заявил прокурор Запорожской области Валерий Романов, народный депутат Украины Игорь Артюшенко обратился в прокуратуру по поводу затягивания процедуры декоммунизации.

В его обращении речь шла о том, что должностные лица Запорожского горсовета затягивают выполнение закона «О декомунизации…», а именно переименование озера и острова им. Ленина, которые находятся в черте города на Днепре.

Во время сессии горсовета 25 января депутаты пытались рассмотреть проект решения о переименовании этих двух объектов, но чиновники мэрии нашли причину, по которой переименование проводить нельзя.

Дескать, де-юре озера не существует, а остров Ленина существует, но, мол, доподлино непонятно, где остров расположен — в пределах Запорожья или уже на территории Запорожской области. Словом, проекты решений сессии о переименовании острова и озера были сняты с повестки дня, для более тщательного изучения вопроса.

«Есть ли озеро или нет, выяснит следствие, — заявил прокурор Романов. — По версии защиты, озера не существует. У нас есть обращение народного депутата, и мы должны выяснить все обстоятельства. Если подтвердится, что озеро существует, то тогда должностных лиц привлекут к уголовной ответственности. Если же — нет, то мы прекратим производство».

Кстати, чиновникам может грозить наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.