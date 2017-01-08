В Запорожье прошел новогодне-рождественский фестиваль (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Вчера, 7 января, на площади Фестивальной прошел фестиваль, который начался еще 19 декабря прошлого года. Праздничные мероприятия, на главной площади города, проходили с 11.00 до 19.00. Открывала фестиваль Всеукраинская федерация «Спас», которая подготовила большую программу для всех гостей и жителей города. Все желающие могли принять участие в казацких развлечениях: рыцарском турнире, бою «Лава на лаву», а также сабельных боях.

Все, кто замерз в холодную погоду, имели возможность согреться горячим бесплатным чаем. Также гости фестиваля смогли продегустировать различные блюда от запорожских поваров.

На площади были представлены различные варианты вертепов. Гости праздника могли посмотреть выступления артистов и выставку мастеров народного искусства.

В 14:00 состоялся новогодний флешмоб. После, которого в 15:00 – прошла совместная молитва всех конфессий. Уже в 15:30 началась программа «Рождество в АТО». В заключении фестиваля к

17:00 началась концертно-развлекательная программа с вертепом.