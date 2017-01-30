В Запорожье прошел первый отборочный тур Международного конкурса-фестиваля «Аккорды Хортицы»

Вчера, 29 января, в Запорожье прошел первый отборочный областной тур на XVIII Международный конкурса-фестиваля детского и юношеского исполнительского искусства «Аккорды Хортицы».

Первый отборочный тур проходил в Запорожской детской школе искусств №1 и в Запорожской детской музыкальной школе № 1. На нем выступили учащиеся и студенты музыкальных заведений Запорожья и запорожской области. Результаты первого тура будут известны после 10 февраля.

Организаторами конкурса-фестиваля выступают Департамент культуры, туризма, национальностей и религий

Запорожской облгосадминистрации, Департамент культуры и туризма Запорожского городского совета, КУ «Запорожский областной методический центр культуры и искусства» Запорожского областного совета, КЗ «Запорожская областная филармония» Запорожского областного совета, Запорожский областной благотворительный фонд «АККОРД».