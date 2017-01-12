В Запорожье разыскивают жертв банды клофелинщиков

Женщина подливала отраву в рюмки жертв, а ее подельник помогал их грабить.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, пострадавшие от действий парочки, которые не обращались в правоохранительные органы, либо не получили должной реакции от полиции, просят обращаться в Запорожскую прокуратуру №2 по телефону: 239-90-50.

Напомним, вчера, 11 января, суд арестовал 37-летнюю женщину и 32-летнего мужчину, которых подозревают в убийстве 27-летнего Вячеслава Коротина.

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Как уже сообщалось, парочка разработала и внедрила схему преступного промысла: в ночное время в развлекательных заведениях Запорожья они подыскивали лиц, которые имели деньги и находились в состоянии алкогольного опьянения. Затем женщина знакомилась с такими посетителями и проявляла заинтересованность. Дескать, со мной можно продолжить…

В дальнейшем, отвлекая внимание новых знакомых, девушка, подмешивала в заказанный алкоголь сильнодействующий лекарственный препарат, немедицинское употребление которого в сочетании с алкоголем, приводило к невозможности оказывать какое-либо сопротивление и потере потерпевшими сознания.

Далее на помощь женщине приходил еще один участник преступной схемы. Они забирали деньги, драгоценности потерпевших, оставляя их в беспомощном состоянии на улице при низких температурах, как правило, без сознания. В результате такого преступления от острого отравления лекарственным веществом в ноябре прошлого года и скончался 27-летний мужчина.