В Запорожье родители протестуют против закрытия школы-интернат для детей с ДЦП

26.01.2017 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Родители детей с «Запорожской специальной общеобразовательной школе-интернат №1» Запорожского областного совета создал электронную петицию против закрытия деятельности интерната.

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Согласно тексту петиции родители учеников данной школы против закрытия. Так, как это заведение имеет преимущество в Запорожье перед другими согласно своему  60-летнему стажу работы. Интернат приспособленный для детей с ДЦП и тяжелыми нарушениями опорно-двигательной системы.

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