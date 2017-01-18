В Запорожье свыше 100 улиц станут безопасными ночью для пешеходов

В 2017 году свыше 140 улиц Запорожья планируют оборудовать современной системой освещения, при этом ранее на 116 улицах из этого числа вообще не было освещения.

По словам начальника производственной службы КП «Запорожгорсвет» Ольги Ефремовой, в 2017 году работы по строительству и реконструкции сетей внешнего освещения будут выполнены на 143 улицах. Их оснастят порядка 3500 современных светодиодных светильников. Большинство объектов, а это 116 улиц, на которых не было освещения, в основном, частного сектора и внутриквартальных территорий.

К строительно-монтажным работам коммунальщики планируют приступить уже в феврале-марте текущего года.

Кстати, в прошлом году было выполнено строительство сетей внешнего освещения на 45 улицах. Реконструирована система освещения 23 улиц.