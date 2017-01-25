В Запорожье скандал: телеканал Буряка прекратил трансляцию сессии из-за критики в адрес мэра

Депутат Запорожского госовета Михаил Прасол выступил с резкой критикой в адрес мэра Владимира Буряка из-за его плохой работы и затратного пиара.

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Коммунальный телеканал Z, существующий на налоги всех запорожцев, но считающийся карманным телеканалом Буряка и «запорожсталевской группы» в горсовете, как и печатный орган — газета «Запорозька Січ», отключил прямую телетрансляцию.

Депутаты обвиняют Буряка в цензуре и требуют уволить гендиректора телеканала Дмитрия Великанова. Мэр заявил, что в его компетенции увольнять или нет директоров коммунальных предприятий.