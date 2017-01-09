В Запорожье снова начнут судить депутата облсовета Раису Чухрай

Рассмотрение жалобы на приговор уголовного дела по обвинению экс-директора департамента образования Запорожского горсовета Раисы Чухрай назначено на 16 января.

Как стало известно журналисту портала VERGE, прокуратура Запорожской области подала апелляционную жалобу на оправдательный приговор в отношении экс-директора департамента образования горсовета Раисы Чухрай, которая обвинялась в завладении имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору, а также ее подельницы — директора гимназии № 107 Галины Ермак.

Напомним, во время проверки выяснилось, что в 2012-2014 годах Раиса Чухрай получила 16,6 тысячи гривен из бюджета за проведение лекций по математике для одаренных детей в гимназии №107.

Эти занятия, по мнению обвинения, она не проводила.

В сентябре 2015 года начались судебные разбирательства по обвинению Раисы Чухрай и Галины Ермак в совершении преступления по ч.3 статьи 191 УК «Завладение имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц». В сентябре 2016 года судья Коммунарского райсуда Александр Фунжий полностью оправдал Раису Чухрай и Галину Ермак.

Кстати, санкция ч.3 статьи 191 УК предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет,