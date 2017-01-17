В Запорожье собирают голоса против установки статуи Джона Леннона (ФОТО)

Жителей Запорожья возмутил памятник Джону Леннону, который местный коммерсант Дмитрий Зусманович желает установить на проспекте Маяковского.



Запорожец Иван Минченко зарегистрировал на сайте горсовета петицию против установки этого памятника в Запорожье.

«…такой памятник станет еще одним символом ужасной экологической ситуации в городе, потому что визуально мы оцениваем по этому монументу, что Леннон проживал в Запорожье в период индустриализации и, так называемые, пятилетки в СССР, а также строительство Днепрогэса.

В итоге его тело стало похожим на непрерывную разливку стали. Такой памятник Джона Леннона, по нашему убеждению, дискредитирует его творчество».

Читать также: Жители Запорожья возмущены статуей Джона Леннона (ФОТОРЕПОРТАЖ)

На сбор подписей отпущен срок в 60 суток, но уже свыше сотни горожан поддержали петицию.