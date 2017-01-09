В Запорожье состоится очередной hand-made маркет

С 28 по 29 января в ТРК «CITY MALL» с 10:00 до 22:00 будет проходить хендмейд маркет. Там будут представлены работы замечательных мастеров hand-made.

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Все будет стилизовано по-домашнему в зимнем стиле. Также каждый посетитель может по желанию принять участие в бесплатных мастер-классах и сделать фото у тематической фото-зоны.

Запорожские мастера подготовили пряники, декор, эко-косметику, украшения, декупаж, сувениры, живые цветы, подарочки и многое другое.

Более подробная информация здесь.