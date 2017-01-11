В Запорожье состоялся масштабный зимний стритбольный турнир (ФОТО)

В Запорожье в спортивном зале 46-й гимназии при поддержке ФБУ 3х3 и Федерации баскетбола Запорожской области прошел отборочный этап всеукраинских соревнований «ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3×3». В нем приняли участие 36 команд из Запорожья, Днепра, Мелитополя, Гуляйполя и Вольнянска. Профессионалы и любители собрались здесь, чтобы посоревноваться за право попасть в финальный турнир, который в следующем месяце пройдет в Киеве.

В соревнованиях женщин приняло участие 9 коллективов. По итогам групповых турниров были определены полуфиналисты. В сражениях за выход в финал запорожские «Ромашки» довольно легко обыграли «Днепр» — 11:6, а вот в другом полуфинале победителя определил лишь один меткий бросок – со счетом 10:9 студентки из Мелитополя одолели запорожскую команду «Хулиганки». Победу в турнире женщин одержала команда из Мелитополя — МГПУ-1, которая в финале легко переиграла запорожских «Ромашек» — 11:1. В утешительном финале победу и бронзовые медали завоевал коллектив из Днепра, который победил запорожских «Хулиганок» — 7:5.

Итак, тройка призеров в соревнованиях ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3×3 2017 среди женщин выглядит так:

1. «МГПУ-1». Мелитополь (Лапина Т., Тарасенко А., Третьякова П., Шило А.)

2. «Ромашки». Запорожье (Трубникова А., Галактионова А., Юнкова Г., Леонова Я.)

3. «Днепр» (Кацал К., Коваленко А., Тимофеенко Ю.)

У юношей (до 18 лет, 11 команд) сначала состоялись групповые турниры, в которых было определено четвертьфиналистов.

Юноши.

¼ Финала.

Air – Face 3:9

Hard Rock – Green Day 9:2

Flash — Sweet boys 8:9

Оби Ван – Хасл ЗП 9:3

½ Финала.

Оби Ван – Sweet boys 7:2

Hard Rock – Face 4:9

Игра за 3 место.

Hard Rock – Sweet boys 11:6

В финальном матче, где встречались запорожские команды «Face» и «Оби Ван», сюрпризов не произошло и победу со счетом 11:6 одержал коллектив «Face», игроки которого не без успеха защищают цвета БК «Запоріжжя-2-ЗНТУ» в Первой лиге чемпионата Украины по баскетболу.

Итак, тройка призеров в соревнованиях ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3×3 2107 среди юношей выглядит так:

1. Face (Рагимов Г., Соколенко Д., Максименко М., Титов Я.)

2. Оби Ван (Походий Г., Белов А., Ларкин Г.)

3. Hard Rock (Басинських В., Ровинский Е., Тимощук А.)

Наиболее ожесточенные баталии ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3×3 происходили в турнире мужчин (больше 18 лет, 16 команд). После мини-турниров в 4-х группах стартовала стадия матчей «на вылет»:

Мужчины

¼ Финала.

БСК – Гантеля 6:7

Миша Маваша – Янг Тесла 2:9

Спарта – Летучие Елвіси 11:5

Фейс – Бомжи 4:9

½ Финала.

Янг Тесла – Гантеля 11:5

Бомжи – Спарта 11:4

Самые интересные события в соревнованиях мужчин состоялись в матче за «бронзу», где встречались команды «Гантеля» (Запорожье) и «Спарта» (Днепр). Запорожцы были в шаге от победы, ведя 10:7, но днепряне нашли в себе силы переломить ход поединка, сумели набрать 4 очка подряд и завоевали комплект бронзовых наград турнира. В финале же неприятной неожиданностью для команды «Бомжи» стала игра самого высокого игрока турнира Станислава Алексейчика, который вместо того чтобы набирать очки из-под корзины, сумел трижды попасть из-за дуги, что в итоге и позволило команде «Янг Тесла» обыграть своих соперников со счетом 11:8.

Таким образом, тройка призеров в соревнованиях ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3×3 2106 среди мужчин выглядит так:

1. «Янг Тесла». Запорожье-Гуляйполе (Алексейчик С., Петренко В., Ярошенко С., Данилов Г.)

2. «Бомжи». Запорожье (Тельчаров В., Гєта С., Снет Есть.)

3. «Спарта». Днепр (Громов А., Рогозин В., Онищенко Д., Мельник А.)

На церемонии награждения, которую проводили президент федерации баскетбола Запорожской области Валерий Элькинсон и судья национальной категории Петр Драган, победители турнира помимо медалей и кубков получили также подарки от Федерации баскетбола Украины 3х3.