В Запорожье состоялся масштабный зимний стритбольный турнир (ФОТО)

11.01.2017 | Filed under: Новости,Регион,Спорт,Эксклюзив | Posted by:

В Запорожье в спортивном зале 46-й гимназии при поддержке ФБУ 3х3 и Федерации баскетбола Запорожской области прошел отборочный этап всеукраинских соревнований «ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3×3». В нем приняли участие 36 команд из Запорожья, Днепра, Мелитополя, Гуляйполя и Вольнянска. Профессионалы и любители собрались здесь, чтобы посоревноваться за право попасть в финальный турнир, который в следующем месяце пройдет в Киеве.

В соревнованиях женщин приняло участие 9 коллективов. По итогам групповых турниров были определены полуфиналисты. В сражениях за выход в финал запорожские «Ромашки» довольно легко обыграли «Днепр» — 11:6, а вот в другом полуфинале победителя определил лишь один меткий бросок – со счетом 10:9 студентки из Мелитополя одолели запорожскую команду «Хулиганки». Победу в турнире женщин одержала команда из Мелитополя — МГПУ-1, которая в финале легко переиграла запорожских «Ромашек» — 11:1. В утешительном финале победу и бронзовые медали завоевал коллектив из Днепра, который победил запорожских «Хулиганок» — 7:5.

Итак, тройка призеров в соревнованиях ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3×3 2017 среди женщин выглядит так:

  • 1. «МГПУ-1». Мелитополь (Лапина Т., Тарасенко А., Третьякова П., Шило А.)
  • 2. «Ромашки». Запорожье (Трубникова А., Галактионова А., Юнкова Г., Леонова Я.)
  • 3. «Днепр» (Кацал К., Коваленко А., Тимофеенко Ю.)

У юношей (до 18 лет, 11 команд) сначала состоялись групповые турниры, в которых было определено четвертьфиналистов.

Юноши.
¼ Финала.

  • Air – Face 3:9
  • Hard Rock – Green Day 9:2
  • Flash — Sweet boys 8:9
  • Оби Ван – Хасл ЗП 9:3

½ Финала.

  • Оби Ван – Sweet boys 7:2
  • Hard Rock – Face 4:9

Игра за 3 место.

  • Hard Rock – Sweet boys 11:6

В финальном матче, где встречались запорожские команды «Face» и «Оби Ван», сюрпризов не произошло и победу со счетом 11:6 одержал коллектив «Face», игроки которого не без успеха защищают цвета БК «Запоріжжя-2-ЗНТУ» в Первой лиге чемпионата Украины по баскетболу.

Итак, тройка призеров в соревнованиях ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3×3 2107 среди юношей выглядит так:

  • 1. Face (Рагимов Г., Соколенко Д., Максименко М., Титов Я.)
  • 2. Оби Ван (Походий Г., Белов А., Ларкин Г.)
  • 3. Hard Rock (Басинських В., Ровинский Е., Тимощук А.)

Наиболее ожесточенные баталии ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3×3 происходили в турнире мужчин (больше 18 лет, 16 команд). После мини-турниров в 4-х группах стартовала стадия матчей «на вылет»:

Мужчины
¼ Финала.

  • БСК – Гантеля 6:7
  • Миша Маваша – Янг Тесла 2:9
  • Спарта – Летучие Елвіси 11:5
  • Фейс – Бомжи 4:9

½ Финала.

  • Янг Тесла – Гантеля 11:5
  • Бомжи – Спарта 11:4

Самые интересные события в соревнованиях мужчин состоялись в матче за «бронзу», где встречались команды «Гантеля» (Запорожье) и «Спарта» (Днепр). Запорожцы были в шаге от победы, ведя 10:7, но днепряне нашли в себе силы переломить ход поединка, сумели набрать 4 очка подряд и завоевали комплект бронзовых наград турнира. В финале же неприятной неожиданностью для команды «Бомжи» стала игра самого высокого игрока турнира Станислава Алексейчика, который вместо того чтобы набирать очки из-под корзины, сумел трижды попасть из-за дуги, что в итоге и позволило команде «Янг Тесла» обыграть своих соперников со счетом 11:8.

Таким образом, тройка призеров в соревнованиях ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3×3 2106 среди мужчин выглядит так:

  • 1. «Янг Тесла». Запорожье-Гуляйполе (Алексейчик С., Петренко В., Ярошенко С., Данилов Г.)
  • 2. «Бомжи». Запорожье (Тельчаров В., Гєта С., Снет Есть.)
  • 3. «Спарта». Днепр (Громов А., Рогозин В., Онищенко Д., Мельник А.)

На церемонии награждения, которую проводили президент федерации баскетбола Запорожской области Валерий Элькинсон и судья национальной категории Петр Драган, победители турнира помимо медалей и кубков получили также подарки от Федерации баскетбола Украины 3х3.

 

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