В Запорожье состоялся масштабный зимний стритбольный турнир (ФОТО)

В Запорожье в спортивном зале 46-й гимназии при поддержке ФБУ 3х3 и Федерации баскетбола Запорожской области прошел отборочный этап всеукраинских соревнований «ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3×3». В нем приняли участие 36 команд из Запорожья, Днепра, Мелитополя, Гуляйполя и Вольнянска. Профессионалы и любители собрались здесь, чтобы посоревноваться за право попасть в финальный турнир, который в следующем месяце пройдет в Киеве.
В соревнованиях женщин приняло участие 9 коллективов. По итогам групповых турниров были определены полуфиналисты. В сражениях за выход в финал запорожские «Ромашки» довольно легко обыграли «Днепр» — 11:6, а вот в другом полуфинале победителя определил лишь один меткий бросок – со счетом 10:9 студентки из Мелитополя одолели запорожскую команду «Хулиганки». Победу в турнире женщин одержала команда из Мелитополя — МГПУ-1, которая в финале легко переиграла запорожских «Ромашек» — 11:1. В утешительном финале победу и бронзовые медали завоевал коллектив из Днепра, который победил запорожских «Хулиганок» — 7:5.
Итак, тройка призеров в соревнованиях ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3×3 2017 среди женщин выглядит так:
У юношей (до 18 лет, 11 команд) сначала состоялись групповые турниры, в которых было определено четвертьфиналистов.
Юноши.
¼ Финала.
½ Финала.
Игра за 3 место.
В финальном матче, где встречались запорожские команды «Face» и «Оби Ван», сюрпризов не произошло и победу со счетом 11:6 одержал коллектив «Face», игроки которого не без успеха защищают цвета БК «Запоріжжя-2-ЗНТУ» в Первой лиге чемпионата Украины по баскетболу.
Итак, тройка призеров в соревнованиях ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3×3 2107 среди юношей выглядит так:
Наиболее ожесточенные баталии ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3×3 происходили в турнире мужчин (больше 18 лет, 16 команд). После мини-турниров в 4-х группах стартовала стадия матчей «на вылет»:
Мужчины
¼ Финала.
½ Финала.
Самые интересные события в соревнованиях мужчин состоялись в матче за «бронзу», где встречались команды «Гантеля» (Запорожье) и «Спарта» (Днепр). Запорожцы были в шаге от победы, ведя 10:7, но днепряне нашли в себе силы переломить ход поединка, сумели набрать 4 очка подряд и завоевали комплект бронзовых наград турнира. В финале же неприятной неожиданностью для команды «Бомжи» стала игра самого высокого игрока турнира Станислава Алексейчика, который вместо того чтобы набирать очки из-под корзины, сумел трижды попасть из-за дуги, что в итоге и позволило команде «Янг Тесла» обыграть своих соперников со счетом 11:8.
Таким образом, тройка призеров в соревнованиях ZAPORIZHIA WINTER BASKET BATTLE 3×3 2106 среди мужчин выглядит так:
На церемонии награждения, которую проводили президент федерации баскетбола Запорожской области Валерий Элькинсон и судья национальной категории Петр Драган, победители турнира помимо медалей и кубков получили также подарки от Федерации баскетбола Украины 3х3.