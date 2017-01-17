В Запорожье состоялся чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении (ФОТО)

В Запорожье на прошедших выходных состоялись областные чемпионаты Украины по легкой атлетике в помещении. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетике Украины.

Так, в одном из спорткомплексов Запорожья 14-15 января прошел чемпионат, на котором Олеся Повх выиграла 60-метровку с лучшим, на данный момент, результатом сезона в мире — 7,17 секунды. Кроме этого, среди мужчин 60-метровку одолел Даниил Курта (6,79), а у женщин с 400-метровкой справилась Анастасия Брызгина за 56,39 секунды и Анастасия Ткачук пробежала 800-метровку за 2.04,79 секунды.