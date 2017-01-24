В Запорожье судят патрульного полиции, избившего задержанного горожанина (ВИДЕО)

Потерпевший, находившийся в наручниках, получил два удара рукой в ​​лицо и один удар частью металлической вешалки по ногам.

Как сообщил заместитель начальника управления прокуратуры Запорожской области Сергей Булавин, вспоминая резонансные события прошлого года, в судах рассматриваются 2 обвинительных акта в производствах о пытках и жестоком обращении с людьми.

В частности, обвинение инспектора патрульной полиции Запорожья в избиении задержанного запорожца.

Как выяснилось, 4 июля 2016 года работник правоохранительного органа, находясь в помещении одного из отделений полиции Запорожья, нанес задержанному за административное правонарушение мужчине, который находился в наручниках, два удара рукой в ​​лицо и один удар частью металлической вешалки по ногам.

Пострадавший обратился в прокуратуру и после расследования 25-летнего патрульного обвинили по ч.2 статьи 365 УК — ч. 2 ст. 365 «Превышение власти работником правоохранительным органом, сопровождавшееся насилием». Санкция инкриминируемого подсудимому преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Кстати, мужчина пришел в патрульную полиции из рядов милиции. После инцидента он уволился из патрульной службы.