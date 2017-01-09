В Запорожье суд за взятку приговорил двух работниц КРУ к 5 годам тюрьмы

Жовтневый районный суд Запорожья приговорил к 5 годам лишения свободы двух инспекторов Государственной аудиторской службы в Запорожской области (бывшее КРУ) за получение взятки.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, суд признал обеих инспекторов отдела контроля в социальной сфере и культуре Госаудитслужбы виновными в том, что они вымогали и получили 14 тысяч гривен и 500 долларов за не проведение встречной сверки, не отражение в акте ревизии нарушений и не составление протокола об административном правонарушении.

Кстати, во время судебного разбирательства обвиняемые свою вину не признали. Дескать, деньги им подбросили работники учреждения (Управление по вопросам предотвращения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Запорожского горсовета), в котором они проводили проверку. А затем вызвали сотрудников СБУ, которые их и задержали (это было в октябре 2015 года).

Суд не внял доводам подсудимых и присудил им по ч.3 статьи 368 УК «Получение неправомерной выгоды должностным лицом» по 5 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.

Приговор не вступил в законную силу, обе дамы на свободе и вместе с адвокатами готовят апелляционные жалобы. Кстати, у обеих запорожанок есть дети, обе ранее не судимы, и поэтому суд второй инстанции, вероятно, изменит приговор с реального наказания на испытательный срок.