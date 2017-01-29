В Запорожье тарифы на коммунальные услуги «растут на дрожжах»

Лучше кофе, рассола и холодного душа бодрит и трезвит коммунальная платежка. Уже традиционно после январских праздников у запорожцев — шоковая терапия. Как говорится, новый год — новые тарифы на электричество, газ и воду.

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«Условно» первое подорожание произошло 1 января. По оценкам экспертов, цена на голубое топливо возросла из-­за того, что Украина его частично покупает в Европе за доллары, а продает за гривны. Также в числе возможных причин — нестабильный курс доллара, девальвация гривны и подорожание импорта газа.

Стоимость газа для населения рассчитывается по следующей формуле: стоимость импортного газа Х-курс доллара + НДС + транспортировка + распределение + наценка «Нафтогаза».

Согласно проекту бюджета на нынешний год 1000 кубометров импортного газа подорожает на 60 долларов (стоил 185$, теперь — 245$). Таким образом, по подсчетам эксперта в сфере энергетики Валентина Землянского, газ, согласно формуле Кабмина, в 2017 году будет стоить 9600 гривен за 1 тыс. м3 (сейчас — 6800 грн.).

По прогнозам экспертов, ближайшее реальное подорожание может произойти в конце этого отопительного сезона, то есть в апреле. А член нацсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии сайту «Сегодня.ua» сообщил, что экономически обоснованный тариф на газ вырастет в следующем году на 25­60%.

«Если цена минимально на 1500 гривен не вырастет, это означает только одно — рынок и дальше регулируется вручную, правительство контролирует цены, и никакого рынка нет. А эту разницу государство будет покрывать из бюджета, что маловероятно», — рассказывает Юрий Корольчук.

Впрочем, новая цена не приходит одна, как известно. Из­-за роста цен на газ возрастут тарифы на горячую воду и отопление. И если стоимость газа устанавливает Кабмин, то цену на другие коммунальные услуги (кроме содержания дома и придомовой территории) утверждает Национальная комиссия государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). То есть поставщики услуг после изучения своего рынка и расчета себестоимости товара подают документы в НКРЭКУ. Там их изучают и решают, насколько экономически обоснован новый тариф, стоит ли повышать его или нет. Правда, есть здесь еще один немаловажный нюанс. Так, себестоимость у каждого предприятия разная, соответственно и цены на коммуналку разные. В этом можно убедиться, посмотрев сравнительную таблицу стоимости центрального отопления по Запорожской области. Причина таких разных цен проста: воду подогревать можно как дорогим газом, так и более дешевым способом.

Что касается горячей воды, то ее стоимость рассчитывают следующим образом: 58% — газ, 17% — ПДВ, 7 % — зарплаты, по 6% — стоимость холодной воды и другие траты, 4% — электроэнергия и по 1% ­ проверка счетчиков и коммунальные услуги. Таким образом, на сегодня, по данным Нацкомиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг, в городе Запорожье это благо цивилизации обходится в 66,89 грн. м3 без полотенцесушителя и 72,37 грн. м3 — с полотенцесушителем.

Вопрос с горячей водой можно было бы закрыть, установив в квартире/доме бойлер. Но не тут­-то было! Чиновники предпочитают «як мед, так і ложкою». С 1 марта 2017 года стоимость электроэнергии вырастет опять. Это было предусмотрено еще в 2015 году. Тогда чиновники составили поэтапный календарь подорожаний, согласно которому четвертое, последнее пока что подорожание электроэнергии состоится в первый день весны. Цены будут таковы:

до 100 кВт/ч – 90 коп;

100­600 кВт/ч – 168 коп;

свыше 600 кВт/ч – 168 коп.

К примеру, семья из 4 человек в месяц потребляет 200 кВт. За февраль они заплатят еще по старому тарифу 1 гривну 29 копеек за кВт/ч, то есть 258 гривен. А уже за март придется выложить 336 гривен. То есть на 78 гривен больше.

Но и это не конец повышениям тарифов! Ввиду вышеизложенного в 2017 году может подорожать и холодная вода — в структуре тарифа на холодную воду почти 30% занимает стоимость электроэнергии.

Тарифы, литературно выражаясь, кусаются, а затягивать пояса уже некуда. Несмотря на то, что, по данным Минфина, средняя зарплата по Запорожской области на ноябрь 2016 года составила 5302 гривны, на начало января за субсидией в управление социальной защиты населения Запорожского городского совета обратились 154 тысячи домовладений. Пожалуй, в 2017 году это число вырастет вновь. Правда, такое ноу­хау от правительства, как «рассрочка» на коммунальные услуги, скорее всего, может исчезнуть. По крайней мере, об этом уже поговаривают в депутатских кулуарах.

Яна ПЕТРОВА