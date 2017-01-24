В Запорожье увеличили расходы на льготы для молодых семей

Запорожский горсовет предусмотрел в городском бюджете на 2017 год расходы на льготное молодежное жилищное кредитование в объеме 8 400 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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Как сообщил директор Запорожского регионального управления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Юрий Щербина, в прошлом 2016 году на предоставление льготных молодежных кредитов в бюджете города Запорожья были предусмотрены средства в объеме 3 650 000 гривен.

«В этом году расходы в городском бюджете выросли до уровня 8 400 000 гривен. Впрочем, этих средств все равно недостаточно, чтобы в области помочь решить жилищный вопрос для всех молодых семей, которые нуждаются в жилье», — сказал Юрий Щербина.