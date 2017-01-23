В Запорожье установят памятник Героям АТО

Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что в городе необходимо установить памятник Героям АТО, чтобы запорожцы помнили о подвиге защитников Украины.

Во время встречи мэра с представителями общественной организации «Запорожское городское объединение семей погибших воинов АТО», Владимир Буряк внес предложение создать при горисполкоме рабочую группу, которая будет заниматься решением вопросов строительства памятника. В её состав войдут представители городской власти, участники АТО и члены их семей, а также общественники.

«Памятник Героям АТО в Запорожье необходим, — заявил Буряк.- Запорожцы должны помнить о подвиге защитников Украины. Именно поэтому предлагаю создать рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом. Однако как будет выглядеть памятник, где его устанавливать — должны решить сами запорожцы, в первую очередь участники АТО, члены семей погибших».