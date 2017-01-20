В Запорожье у двоих жителей обнаружили малярию

В начале года в Запорожье были зарегистрированы несколько случаев завоза на территорию города тропической малярии.

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Так, в январе из Африки в Запорожье двое привезли малярию. Они подхватили заболевание во время того, как находились в Африке в служебной командировке на протяжении двух месяцев. Им сразу предоставили противомалярийную терапию.

Как известно, малярия передается через укус комара рода Анофелес. Поэтому, в нашем региона её передача невозможна. В результате этого угрозы для распространения тропической малярии среди населения Запорожской области — нет.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.