В Запорожье у рецидивиста изъяли склад оружия и боеприпасов (ФОТО)

Ранее судимому горожанину грозит 7 лет лишения свободы за дерзкое хулиганство с применением огнестрельного оружия и хранение боеприпасов.

В Александровское отделение полиции Запорожья поступило сообщение о том, что семейный дебошир жестоко избил жену. На место проживания запорожанки («хрущевка» на улице Почтовой) выехал участковый офицер полиции вместе с нарядом управления полиции охраны в Запорожской области.

Полицейским дверь никто не открыл, но из квартиры неожиданно произошел выстрел в закрытые двери.

Как известила пресс-служба Нацполиции региона, стражи правопорядка выходили из подъезда на улицу, но в их сторону прозвучал еще один выстрел, который вновь сделал хозяин квартиры, находясь на балконе.

К счастью, стрелок попал из охотничьего гладкоствольного ружья «Сайга» не в людей, а в дверь подъезда.

Как выяснилось, хозяином квартиры был 60-летний запорожец, ранее неоднократно судимый за вымогательство, разбои и телесные увечья.

Заблокированный в квартире мужчина отказался сложить оружие. В переговоры с ним через домофон вступил начальник Александровского отделения полиции. Злодей согласился впустить его одного, без оружия, в квартиру. Офицер полиции выбрал верную тактику переговоров, нашел необходимые аргументы, чтобы заставить правонарушителя сложить оружие.

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В отношении рецидивиста начато расследование по ч.4 статьи 296 УК «Хулиганство с применением оружия». Кстати, во время обыска квартиры выявлено большое количество холодного и огнестрельного оружия и боеприпасов.