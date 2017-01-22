В Запорожье фаната «русского мира» привлекли к уголовной ответственности



Бывшему ректору «Запорожского областного института последипломного педагогического образования» Владимиру Пашкову объявили о подозрении в совершении преступления по статье 172 УК «Грубое нарушение законодательства о труде».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, экс-ректор коммунального учреждения с нарушением установленного порядка уволил доцента кафедры, чем грубо нарушил законодательство о труде и совершил уголовное преступление.

«Досудебным расследованием установлено, что ректор, будучи наделен правом принимать и увольнять с работы сотрудников, вопреки требованиям п.3 ст. 40 КЗоТ и с нарушением установленного порядка, подписал приказ об увольнении работника с должности доцента кафедры дидактики и методики обучения естественно-математических дисциплин. Этим он грубо нарушил законодательство о труде. Вывод о грубом нарушении законодательства о труде при увольнении лица с должности подтвержден актом проверки ГУ Гоструда в Запорожской области. Досудебное расследование продолжается», – заявили в прокуратуре.

Санкция статьи за это преступление предусматривает наказание в виде штрафа до 51 тысячи гривен или лишением права занимать определенные должности или исправительными работами на срок до двух лет.

Напомним, что Владимира Пашкова подозревали в плагиате и связях с российскими шовинистическими организациями.

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Кстати, обвиняемый общественниками во всех смертных грехах бывший мэр Запорожья Александр Син также сел на скамью родсудмых только по по статье 172 УК «Грубое нарушение законодательства о труде». Получил Александр Син приговор — запрет на два года занимать должности в органах исполнительной власти и местного самоуправления.