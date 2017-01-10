В Запорожье чиновник раздерибанил имущество общины на 800 тысяч гривен



За подобную «шалость» бывшему главе сельсовета Комышевахи грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Экс-чиновник, злоупотребления своим служебным положением, вынес решение о продаже объекта коммунальной собственности по заниженной стоимости. При этом глава сельсовета не вынес решение о продаже имущества на сессию, что обязан был сделать.

Объект был продан, а местный бюджет недосчитался 812 тысяч гривен.

После проверки в отношении чиновника возбудили уголовное дело сразу по трем статьям УК: подделка документов, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также служебный подлог.

По информации заместителя руководителя Токмакской местной прокуратуры Владимира Шустова, ныне подозреваемый находится под домашним арестом, а на его имущество наложен арест. Материалы расследования уже переданы в Ореховский райсуд области.